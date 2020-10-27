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Следственный комитет расследует уголовное дело по факту конфликта между двумя школьницами из села Русская Теча. 15-летней девочке, ранившей ножом знакомую, предъявлено обвинение в покушении на совершение убийства.
«В настоящее время обвиняемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Напомним, вечером 24 октября около одного из домов села Русская Теча между подростками произошёл конфликт. Старшая девочка ударила свою 14-летнюю знакомую ножом. Потерпевшую доставили в больницу, она находится в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего также организована прокурорская проверка.