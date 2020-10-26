Прокуратура начала проверку после поножовщины между школьницами в Челябинской области

Девочка бросилась с холодным оружием на свою знакомую.

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Прокуратура начала проверку после конфликта между школьницами из Красноармейского района. В ходе ссоры 15-летняя девочка нанесла удар ножом в живот своей 14-летней знакомой.

«Организована проверка работы органов системы профилактики, а также образовательной организации в связи с возбуждением уголовного дела по факту причинения телесных повреждений ученицей школы в Красноармейском районе своей сверстнице. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Напомним, инцидент произошел 24 октября около одного из домов в селе Русская Теча. После конфликта между сверстницами девочку-подростка госпитализировали с ножевым ранением. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).