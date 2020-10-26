В Коркино злоумышленник проник в дом и украл имущество

Инцидент произошёл в дневное время.

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В Коркино Челябинской области местный житель обратился в полицию с заявлением о краже имущества из дома. Правоохранители выяснили, что предшествовало преступлению, а также установили личность злоумышленника. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Южноуралец рассказал полицейским, что в дневное время он вышел из дома, а когда вернулся, то не обнаружил своего имущества. Ущерб составил более 12 500 рублей.

В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель Коркино? 1981 года рождения. Он пояснил, что увидел открытую входную дверь дома и решил воспользоваться случаем.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет»,— рассказали в ведомстве.

На данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.