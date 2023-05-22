В Еманжелинске задержали несовершеннолетнего участника схемы «ваш родственник попал в ДТП»

Ущерб потерпевшей составил 30 тысяч рублей

В Еманжелинске задержали 17-летнего курьера мошеннической схемы «ваш родственник попал в ДТП». Подозреваемый выехал к пожилой женщине за деньгами якобы для спасения внука. Об этом сегодня, 22 мая, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В отдел полиции обратилась 84-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук устроил ДТП и нужны деньги, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. Звонивший потребовал 80 тысяч рублей, однако потерпевшая сообщила, что у нее есть только 30 тысяч рублей, на что злоумышленник согласился.

«После передачи денег курьеру она попросила свою соседку позвонить внуку и спросить, что у него случилось. Дозвонившись до него и убедившись, что с ним все в порядке, женщина поняла, что ее обманули», — рассказали в региональном полицейском главке.

Оперативники установили личность курьера — им оказался 17-летний ранее не судимый юноша.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!

