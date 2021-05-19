В Коркино всю ночь будет идти восстановление водовода после падения автокрана

На место выехал вице-губернатор Евгений Голицын, а прокуратура организовала проверку

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В Коркино в реку упал автокран и повредил водовод, снабжающий город. По поручению губернатора Алексея Текслера его заместитель Евгений Голицын выехал в город. Пока жители Коркино в спешном порядке делают запас воды, которого хватит до 6 утра, обслуживающая организация приступит к работам после освобождения от тяжелой техники поврежденного участка.

По сообщению пресс-службы правительства области, компания — владелец крана сейчас убирает его с поврежденной трубы, после чего водоснабжающая организация приступит к ремонту. Работы будут проводиться в том числе ночью.

В областном правительстве подтвердили, что имеющегося в резервуарах запаса воды хватит до 6 утра. Местным властям поставлена задача ликвидировать аварию к этому времени или организовать с 6:00 подвоз воды.





Прокуратура Челябинской области организовала проверку.

«Прокуратурой области организована проверка по факту повреждения трубопровода, задействованного в организации водоснабжения потребителей Коркинского городского поселения, в результате падения автокрана. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям виновных лиц, повлекшим ограничение водоснабжения», - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, накануне губернатор Алексей Текслер поручил главам усилить работу по обеспечению населения водой. Во последние дни жители Челябинской области жаловались губернатору в соцсетях на проблемы с водоснабжением в разных уголках региона. А в Коркинском районе уже несколько недель продолжается подвоз питьевой воды в деревню Шумаки, где в центральной скважине обнаружено высокое содержание ртути.