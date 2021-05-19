Жители Копейска пожаловались Алексею Текслеру на проблемы с водой

Власти планируют увеличить давление в трубах, чтобы восстановить нормальное водоснабжение в городе

Жаркие дни, установившиеся в Челябинской области, обострили проблему с водоснабжением. Официальные паблики губернатора Алексея Текслера в соцсетях заполнили жалобы южноуральцев о перебоях с водоснабжением, низком напоре и даже многодневной засухе. Свои обращения главе региона уже адресовали жители Нагайбакского, Красноармейского, Еткульского и Еманжелинского районов. Накануне, 18 мая, к ним присоединились и копейчане. Власти городского округа пытаются решить проблему через увеличение мощностей подачи из Челябинска.

«Помогите, пожалуйста. В Копейске опять проблема с водой. Каждый раз одно и то же. Воды нет совсем или очень низкое давление. Даже до третьего этажа давления не хватает! Как мыться, стирать?» — пишет в отчаянии в паблике «Текслер, помоги!» Андрей Еремин.

По словам жителей, воды нет не только в самом городе, но и в поселках округа.

«Алексей Леонидович, помогите, уже нет никаких сил. В Копейске и в поселках нет воды ни днем, ни ночью. Сначала говорили: нет воды — частный сектор поливает огороды. А ночью где вода?» — публикует следующий пост в паблике Ирина Петрова.

В Копейском городском округе прокомментировали ситуацию с проблемами. По словам заместителя главы округа по ЖКХ Игоря Фролова, в связи с аномальной жарой в разы увеличился водоразбор.

«Водовод, приходящий в город из Ленинского района, диаметром 500 мм не удовлетворяет в полном объеме потребности жителей в воде. Мы просим МУП „ПОВВ“ увеличить давление в данном водоводе. Однако мы понимаем, что в Челябинске также увеличился водоразбор. Пока мы технически решаем этот вопрос и надеемся, что увеличим трафик воды в этой сети», — прокомментировал Игорь Фролов.

Он пояснил, что сейчас в городе работают три водовоза, которые обеспечивают питьевой водой жителей по заявкам. Также Игорь Фролов добавил, что причиной нехватки воды иногда становятся незаконные врезки в систему водоснабжения. Он также озвучил ряд мер, заявленных Минстроем, по увеличению трафика воды.

Напомним, губернатор Алексей Текслер 18 мая провел по ВСК совещание с главами районов, где особое внимание поручил уделить водоснабжению.