В деревне Шумаки Коркинского района после обнаружения ртути в воде начали бурить новую скважину

Качество питьевой воды в поселении контролируют каждую неделю

В деревне Шумаки Первомайского поселения Коркинского района 1 мая обнаружили опасный металл в водопроводной воде. По результатам исследований проб воды в 14 питьевых источниках деревни оказалось, что ртуть содержится в воде центральной скважины. Теперь в поселке начали работы по бурению новой артезианской скважины.

Пока же бутилированной водой обеспечиваются жители, в чьем пользовании центральный водопровод, и местная школа. Жителям разрешили пользоваться водой из собственных скважин и колодцев, там вода соответствует гигиеническим нормативам. Для остальных жителей, не имеющих собственных источников водоснабжения, питьевую воду привозят четыре раза в сутки. Это порядка 100 человек, проживающих в домах на двух улицах.

Между тем жители Первомайского поселения проявляют беспокойство по поводу источников водоснабжения в других поселках.

«Администрация поселения сообщает, что в рамках производственного контроля ООО „Элевкон“ еженедельно осуществляет контроль за качеством питьевой воды в поселении. Исследования питьевой воды проводятся специалистами ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе“. Результаты исследований питьевой воды в поселении соответствуют требованиям санитарных норм и правил», — сообщает администрация Первомайского поселения.

На сайте Первомайского городского поселения размещен график подвоза воды.