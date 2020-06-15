В Коркино сгорел частный дом и баня

На шумные компании в этом доме неоднократно жаловались соседи.

Послушать 00:00

Вечером 14 июня в частном секторе Коркино произошло возгорание дома и бани, которые находились под одной крышей. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

«14 июня в 21:01 поступило сообщение о возгорании бани и кровли на улице Крупской. Кровля уничтожена, перекрытия на 50 квадратных метрах, также перегородки, мебель, бытовая техника и соседний дом также на 50 квадратных метрах. Повреждены стены бани. Пожар локализован в 21:15, ликвидация открытого горения была в 21:26. Полная ликвидация произошла в 22:02. На тушение пожара было направлено 4 автоцистерны и 13 человек личного состава», — сообщили «Первому областному» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Очевидцы сообщают, что огонь также повредил баню на соседнем участке. На месте дежурила бригада скорой помощи. Пострадавших и погибших нет. Предварительной причиной возникновения пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Отметим, что по информации собственного источника, этот дом сдавался в аренду и соседи неоднократно обращались в полицию из-за шума.