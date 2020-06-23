На 100% износилась сеть центрального водоснабжения в Коркино

Не так давно из-за этого без воды в муниципалитете остались более 60 тысяч жителей.

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Прокуратура закончила проверку в Коркинском и Розинском поселениях. Неделю назад в СМИ появилась информация о коммунальной аварии на подстанции Смолино. Тогда без воды в Коркино и Розе остались 62 тысячи жителей. Администрация организовала подвоз воды.

«Установлено, что в результате аварии — порыва центральных сетей водоснабжения прекращена подача коммунального ресурса для 62 тыс. жителей многоквартирных и частных жилых домов Коркинского и Розинского городских поселений», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокурорская проверка также установила, что сеть центрального водоснабжения принадлежит администрации и изношена на 100%. После произошедшей аварии коркинцы и розинцы сидели без воды больше суток.

«По результатам проверки главе Коркинского городского поселения как лицу, ответственному за организацию водоснабжения населения, а также руководителю ресурсоснабжающей организации внесены представления об устранении нарушений закона, принятии мер по капитальному ремонту сетей водоснабжения», — добавили в прокуратуре.

Административное дело завели и в отношении руководителя МУП ПОВВ ОСП «Водоканал — Коркино» за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.