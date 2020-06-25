Перевозная заправочная станция сгорела ночью в Челябинске

Сейчас проверяется законность ее работы.

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Сегодня ночью, 25 июня, в Челябинске на Свердловском тракте сгорела перевозная заправочная станция. И на тот момент там находилось около трех тонн дизельного топлива.

Как сообщили в МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании поступило в 01:10 ночи. Первый пожарный расчет прибыл через 8 минут. На тот момент уже происходило горение промасленной ветоши, запчастей и бытового мусора рядом с раздаточной колонкой.

Но спасатели, прибывшие на место, очень быстро среагировали и немедленно начали тушение, чтобы не допустить взрыв цистерны с топливом. И им понадобилось всего несколько минут, чтобы локализовать, а затем и ликвидировать возгорание

«Специалисты „чрезвычайного“ ведомства оперативно справились с огнём, предотвратив серьёзную беду и большой материальный ущерб. Всего в ликвидации последствий ЧП от МЧС было задействовано 7 единиц спецтехники и 27 человек личного состава», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отмечается, что предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Никто из людей не пострадал. Повредился лишь один грузовик, находящийся совсем близко от АЗС.

На данный момент инцидентом занялись сотрудники правоохранительных органов, которые проверят законность работы данной заправочной станции, а также порядок соблюдения ответственными лицами правил пожарной безопасности.