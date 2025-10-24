В Коркино полиция изъяла 67 пачек контрафактных сигарет

Нелегальную продукцию обнаружили в одном из магазинов

В Коркино полиция провела масштабный рейд по магазинчикам, в которых могут торговать контрафактным алкоголем или сигаретами. В одной из 11 точек обнаружили 67 пачек сигарет без маркировок, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Параллельно оперативники выявили местного жителя, организовавшего незаконный прием лома цветных и черных металлов. У мужчины изъяли свыше двух тонн черного металла, а также специальные измерительные приборы. В отношении предприимчивого горожанина составлен административный протокол.