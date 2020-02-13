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Как сообщает издание «Копейский рабочий», на одной из остановок в маршрутное такси вошел пьяный мужчина с бутылкой водки. Он сел в конец маршрутки, тогда мужчина пристал с разговорами к маленькому ребенку, который ехал с мамой рядом с дебоширом. Девушка, зашедшая на той же остановке, сделала мужчине замечание, тогда мужчина достал вилку и начал угрожать.
Как отмечают очевидцы в соцсетях, он кричал, что у него «крутой» отец и что он со всеми разберется.
Также мужчина называл себя «полосатым», что означает особо опасный рецидивист на уголовном жаргоне.
Выйдя из маршрутки, мама с ребенком незамедлительно отправились в полицию, где был составлен протокол. Сейчас ведется работа по установлению личности хулигана.