Со слов очевидца, мужчина в состоянии наркотического опьянения заставил понервничать жителей 2 подъезда дома № 23 на улице Академика Макеева. Невменяемый молодой человек грозил взорвать всех жителей, выкрикивая, что имеет связь с запрещенной на территории РФ террористической организацией ИГИЛ.
Совместными усилиями сотрудников полиции отдела «Центральный» и жителей подъезда ночью в районе 01:35 — 4:30, дебошир был задержан и доставлен в отделение.
«Действительно, в наше отделение привезли с указанного адреса молодого человека, все обстоятельства случившегося сейчас выясняются», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Очевидцы сообщают, что при мужчине находился пропуск в закрытый город Озерск, а в подъезд он попал через чердак дома.
Сотрудники полиции призывают граждан не терять бдительности в период новогодних праздников и при обнаружении подозрительных личностей или предметов, звонить 112 или 102.