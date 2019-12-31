Минувшей ночью мужчина угрожал взрывом жителям многоквартирного дома

Инцидент произошел на улице Академика Макеева.

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Со слов очевидца, мужчина в состоянии наркотического опьянения заставил понервничать жителей 2 подъезда дома № 23 на улице Академика Макеева. Невменяемый молодой человек грозил взорвать всех жителей, выкрикивая, что имеет связь с запрещенной на территории РФ террористической организацией ИГИЛ.

Совместными усилиями сотрудников полиции отдела «Центральный» и жителей подъезда ночью в районе 01:35 — 4:30, дебошир был задержан и доставлен в отделение.

«Действительно, в наше отделение привезли с указанного адреса молодого человека, все обстоятельства случившегося сейчас выясняются», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Очевидцы сообщают, что при мужчине находился пропуск в закрытый город Озерск, а в подъезд он попал через чердак дома.

Сотрудники полиции призывают граждан не терять бдительности в период новогодних праздников и при обнаружении подозрительных личностей или предметов, звонить 112 или 102.