В аварии на Доватора — Шаумяна пострадал пассажир одной из машин

По словам очевидцев, девушка вылетела на проезжую часть из окна автомобиля.

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Сегодня, 15 мая, около 12:30 на пересечении улиц Доватора и Шаумяна в Челябинске произошло ДТП. Автомобили «Рено Логан» и и «Субару Легаси» столкнулись на регулируемом перекрестке.

«На регулируемом перекрестке водитель автомобиля Рено Логан, при повороте налево совершил столкновение с двигающимся со встречного направления прямо автомобилем Субару Легаси», — рассказала старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Челябинску Алена Безменова.

По предварительной информации травмы получил пассажир автомобиля «Рено». Как рассказывают в социальных сетях очевидцы, девушка вылетела на проезжую часть через окно машины.

«Автомобилем Рено управлял мужчина 1998 года рождения. Автомобилем Субару управлял мужчина 1983 года рождения, права управления транспортными средствами мужчина лишен, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состояние опьянения», — добавила Алена Безменова.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится административное расследование.