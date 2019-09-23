Сезон скидок объявила ветстанция Челябинска

Акции приурочили ко дню защиты животных.

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В Челябинске бесплатно привьют от бешенства и сделают скидку в 50 процентов на кастрацию питомцев. Челябинская ветстанция проводит акции в честь дня защиты животных.

«Этот год стал юбилейным — 15 лет, как ОГБУ „Челябинская ветстанция“ пропагандирует гуманное и ответственное отношение к животным. Учреждение на постоянной основе проводит „Уроки доброты“ среди учащихся школ города Челябинска, организует мероприятия с приютами и волонтерами, являясь членом рабочей группы Общественной палаты Челябинской области занимающейся вопросами безнадзорных животных», — пояснили в челябинской ветстанции.

В ГБОУ «Челябинская ветстанция», помимо кастрации со скидкой 50 процентов можно сделать чипирование и исследовать питомцев на дерматомикозы. Акция продлится с 30 сентября по 13 октября. Ветклиника находится на Свердловском тракте, 18, на Пржевальского, 2 и на Марченко, 7В.