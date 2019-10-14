Споров должно стать меньше: правительство страны откроет подвалы для бездомных животных

Проект предусматривает полное проветривание технических подполий домов.

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В правительстве РФ на финальной стадии находится проект, по которому окна в подвальные помещения многоэтажных жилых домов будут полностью открыты. Это сделано для обеспечения выхода бездомных животных. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко в ответ на вопрос главы комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

«Разработан и готовится к принятию проект постановления правительства Российской Федерации „О внесении изменений в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме...“. Проектом предлагается проветривать подвалы и технические подполья МКД (многоквартирных домов — ред.) посредством постоянного открытия продуха»,— говорится в ответе Мутко.

Ранее в министерстве строительства установили оптимальные размеры подвальных окон (15 на 15 см), при открытии которых животные смогли бы передвигаться без препятствий. Работа над этим проектом не была завершена.

«Первый областной» неоднократно писал о спорах жителей и управляющих компаний из-за установок решеток на продухах подвалов. Зоозащитники жаловались на то, что коммунальщики преграждают вход и выход бездомным животным.

Как пример, история о продолжительной тяжбе между жительницей дома на Комсомольском проспекте Натальей Колчиной и сотрудниками ТСЖ. По словам Натальи, работники жилищной службы устанавливали решетки на подвальные продухи зная, что внутри находятся животные. Представители ТСЖ и жители продолжительное время вели споры, теперь таких инцидентов должно стать меньше.