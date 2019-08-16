Ветприемник для собак под угрозой закрытия на Южном Урале

Около полусотни животных могут оказаться на улице.

Из-за прекращения финансирования под угрозой закрытия ветеринарный приемник для содержания отловленных собак в Копейске. Животных вернут в естественную среду обитания — то есть на улицу.

С начала года службой отлова безнадзорных животных в Копейске было поймано, стерилизовано и привито от бешенства 178 собак. А с июля этого года — ни одной. Сумма, заложенная в бюджете города на содержание животных, закончилась. А по контракту служба не может держать собак больше 30 дней.

«Они уже сидят больше оплаченного положенного срока, сидят за счет средств организации. Но мы не можем просто взять и выпустить, мы всё равно проводим все обязательные меры, стерилизуем»,— рассказал «Первому областному» Денис Иванов, директор городской службы отлова безнадзорных животных Копейска.

В сентябре власти Копейска планируют заключить новый контракт со службой отлова на сумму в полмиллиона рублей. А пока волонтеры пытаются раздать или бы устроить четвероногих на передержку на это время.

«Тут есть собака, у которой отсутствуют все зубы, по факту она на улице не сможет выжить, не сможет себя защитить»,— объясняет волонтер Елена Ермолаева.

За неделю удалось пристроить десяток животных. Жители Копейска охотно разобрали щенков. А вот взрослым собакам найти новых хозяев сложно.

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