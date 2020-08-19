Челябинец впал в кому после наезда автомобиля

У него многочисленные телесные повреждения.

Послушать 00:00

Поздно вечером 18 августа в Челябинске произошло страшное ДТП. Около 23:00 мужчина-пешеход на улице Чичерина, возле дома № 3А, переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Только вот 43-летний водитель автомобиля «Митсубиси Спейс Стар» либо его не увидел в ночи, либо скорость движения была слишком высокой, чтобы он смог остановиться вовремя. И на пешехода был совершен наезд.

«В результате ДТП неустановленный пешеход (возраст около 30-35 лет), получил многочисленные телесные повреждения (перелом основания черепа, перелом костей лицевого скелета, травма позвоночника, открытый перелом костей левой голени). В состоянии комы был доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе отдела пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В Госавтоинспекции делятся печальной статистикой: более 90 процентов наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями происходят в темное время суток. Важно применять светоотражающие элементы в одежде — это делает человека заметным для водителя на расстоянии, превышающем 150 метров.