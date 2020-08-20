Два наезда на пешеходов произошло за прошедшие сутки в Челябинске

Они переходили дорогу по переходам.

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Световой день ежедневно сокращается, да и погодные условия в Челябинске не радуют. Возможно именно это способствовало увеличению количества автомобильного наезда на пешеходов. За прошедшие сутки в городе зафиксировано два таких случая.

В первом, который произошел в 17:50 на Свердловском проспекте возле дома № 60, водитель автомобиля «Хонда» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Форд Фокус».

«После этого автомобиль „Форд“ продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадали 49-летний пешеход, которому назначено амбулаторное лечение, и 35-летний водитель автомобиля „Форд“, она госпитализирована», — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

А уже вечером, в 21:55, на улице Артиллерийской возле дома № 105/1 водитель «Хендай Аксент» совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход 1969 года рождения, получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — рассказали об этом случае в Госавтоинспекции по городу Челябинску.

Поэтому сотрудники ГИБДД вновь напоминают челябинцам о том, что важно иметь на своей одежде светоотражающие элементы. Их использование делает человека заметным для водителя на расстоянии, превышающем 150 метров. И обязательно важно, чтобы светоотражатели использовались на одежде детей, которые совсем скоро вернутся за школьные парты.