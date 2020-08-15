Смертельное ДТП произошло неподалёку от Магнитогорска

По предварительным данным, водитель не имел прав.

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Накануне вечером неподалёку от горнолыжного курорта Банное произошла трагедия. Молодой человек перевернулся на автомобиле и погиб. Фотографии происшествия проявились в одной из магнитогорских групп в социальной сети «ВКонтакте».

«В сторону Банного. Молодой парень, без прав, насмерть...»— написал анонимный пользователь.

В пресс-службе Госавтоинспекции по Республике Башкортостан уточнили, что авария произошла около 18:00 на 25 километре автодороги Озёрное — Кусимовский Рудник.

«По предварительным данным, 22-летний местный житель, находясь за рулём автомобиля „ВАЗ-2107“ не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет со следующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте до приезда машины скорой помощи»,— сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, молодой человек не имел водительского удостоверения. Однако комментаторы под постом в социальной сети сообщают, что права у него имеются. На данный момент проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия.