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ВИЧ-инфицированный мужчина наказан за незащищенный секс

Челябинца обязали выплатить каждой пострадавшей по 300 тысяч рублей.
сегодня в 17:27
  |  Происшествия

44-летний челябинец заразил своих подруг ВИЧ-инфекцией. Мужчина знал о своем заболевании, однако это не остановило его перед незащищенными контактом. Знакомство в социальных сетях обернулось для женщин 45 и 50 обернулось серьезными проблемами.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, отрицая наличие интимной связи с потерпевшими. Несмотря на позицию подсудимого, стороной обвинения было представлено достаточно доказательств, изобличающих его вину в совершении инкриминируемого преступления. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Ленинского района Олеся Хлызова.

Мужчина признан виновным в заражении двух других лиц ВИЧ-инфекцией. Ленинский районный суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также мужчина должен выплатить пострадавшим партнершам моральную компенсацию — по 300 тысяч рублей каждой.

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