/ Жителям Южного Урала предлагают пройти бесплатный тест на ВИЧ

Акция состоится в торговых центрах региона.

1 декабря отмечается 30-я годовщина Всемирного дня борьбы со СПИДом. В связи с этой датой по всей России до 1 декабря проходит акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией под названием «Стоп ВИЧ/СПИД».

Жителям Челябинской области предлагается пройти бесплатный тест на и получить информацию о болезни в торговых центрах Челябинска. На сегодняшний день тестирование прошли уже более 450 человек только лишь в одном ТРК «Родник».

Сегодня в регионе более 33 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан, в основном это люди трудоспособного возраста. Антиретровирусные препараты получают более 16 тысяч пациентов, большая часть из них — жители Челябинска. — цитирует пресс-служба областного министерства здравоохранения главного специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Маргариту Радзиховскую.

Отметим, что, по данным Челябинского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в прошлом году было выявлено 4435 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 0.6% ниже прошлогоднего показателя.

Бесплатный тест на ВИЧ можно будет пройти: