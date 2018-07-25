Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.92 -0.28 73.53 -0.6
Челябинск
сейчас
 
+30 °C
завтра
 
+28 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинцев приглашают сдать кровь на ВИЧ на футбольном поле

Челябинцев приглашают сдать кровь на ВИЧ на футбольном поле

Оздоровительная акция пройдет в микрорайоне «Парковый».
сегодня в 10:08
  |  Общество

Сегодня, 25 июля, для жителей микрорайона «Парковый» состоится день здоровья. На празднике будут кабинеты под открытым небом, экспресс-тестирование на ВИЧ, а также спортивные соревнования и концерт. С помощью такого мероприятия хотят обратить внимание на важность заботы о своем здоровье.

Очень часто жители города не обращаются за медицинской помощью, пока «не заболит». Но многие заболевания могут долгое время протекать бессимптомно. Поэтому, мы обращаем внимание горожан на то, что забота о своем здоровье должна быть регулярной, как и прочие повседневные дела. — рассказал сайту «Первый областной» главный внештатный специалист по медицинской профилактике города Дмитрий Прокопьев.

Отметим, что специальная площадка будет подготовлена для детей. Самых маленьких парковчан научат делать оригами и раскрасят лица аквагримом.

День здоровья пройдет сегодня, 25 июля, с 16 до 18 часов. Место проведения: ул. Александра Шмакова возле дома № 10, на футбольном поле.

Общество
Бельгийские овчарки из Челябинска «позаимствуют» имена звезд футбола
сегодня в 13:20
Бельгийские овчарки из Челябинска «позаимствуют» имена звезд футбола
Общество
На Южном Урале один из самых низких показателей по заболеваемости ВИЧ-инфекцией
18.07.2018
На Южном Урале один из самых низких показателей по заболеваемости ВИЧ-инфекцией
Происшествия
ВИЧ-инфицированный мужчина наказан за незащищенный секс
07.06.2018
ВИЧ-инфицированный мужчина наказан за незащищенный секс
Общество
Более трехсот челябинцев сдали тест на ВИЧ
19.02.2018
Более трехсот челябинцев сдали тест на ВИЧ
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Качество атмосферного воздуха обсудят в прямом эфире
сегодня в 13:31
Качество атмосферного воздуха обсудят в прямом эфире
Общество
Бельгийские овчарки из Челябинска «позаимствуют» имена звезд футбола
сегодня в 13:20
Бельгийские овчарки из Челябинска «позаимствуют» имена звезд футбола
Общество
Жительница Чебаркуля «выиграла» миллион рублей в бесплатную лотерею
сегодня в 13:11
Жительница Чебаркуля «выиграла» миллион рублей в бесплатную лотерею
Спорт
Новый скейт-парк торжественно откроют в Челябинске
сегодня в 13:07
Новый скейт-парк торжественно откроют в Челябинске
Общество
Низкопольный автобус на газомоторном топливе протестируют в Челябинске
сегодня в 11:56
Низкопольный автобус на газомоторном топливе протестируют в Челябинске
Общество
Дождливая и облачная погода возвращается в Челябинскую область
сегодня в 11:11
Дождливая и облачная погода возвращается в Челябинскую область
Происшествия
Сестры расчленили котенка топором и выложили видео в соцсети
сегодня в 11:09
Сестры расчленили котенка топором и выложили видео в соцсети
Культура
Магнитогорцы начали бить в колокола
  
сегодня в 11:02
Магнитогорцы начали бить в колокола
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6