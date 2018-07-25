/ Челябинцев приглашают сдать кровь на ВИЧ на футбольном поле

Оздоровительная акция пройдет в микрорайоне «Парковый».

Сегодня, 25 июля, для жителей микрорайона «Парковый» состоится день здоровья. На празднике будут кабинеты под открытым небом, экспресс-тестирование на ВИЧ, а также спортивные соревнования и концерт. С помощью такого мероприятия хотят обратить внимание на важность заботы о своем здоровье.

Очень часто жители города не обращаются за медицинской помощью, пока «не заболит». Но многие заболевания могут долгое время протекать бессимптомно. Поэтому, мы обращаем внимание горожан на то, что забота о своем здоровье должна быть регулярной, как и прочие повседневные дела. — рассказал сайту «Первый областной» главный внештатный специалист по медицинской профилактике города Дмитрий Прокопьев.

Отметим, что специальная площадка будет подготовлена для детей. Самых маленьких парковчан научат делать оригами и раскрасят лица аквагримом.

День здоровья пройдет сегодня, 25 июля, с 16 до 18 часов. Место проведения: ул. Александра Шмакова возле дома № 10, на футбольном поле.