/ Экспресс-тестирование на ВИЧ пройдут челябинцы 1 декабря

﻿Акция приурочена ко Дню борьбы со СПИДом.

Во Всемирный день борьбы со СПИДом челябинцев призывают не сидеть дома, а отправиться на бесплатное экспресс-тестирование. Несмотря на большое количество разговоров об опасности болезни, необходимости контрацепции (ведь в основном болезнь передается половым путем), количество инфицированных продолжает расти. Сегодня каждый из носителей вируса может продлить себе жизнь на много лет, просто вовремя узнав о диагнозе.

Сегодня в регионе более 33 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан, в основном это люди трудоспособного возраста. Антиретровирусные препараты получают более 16 тысяч пациентов, большая часть из них — жители Челябинска. — рассказала главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции минздрава Челябинской области Маргарита Радзиховская.

В ТРК «Горки» разместили бокс, где каждый желающий может узнать свой ВИЧ-статус — положительный или отрицательный. С 15:00 до 19:00 врач будет принимать горожан напротив супермаркета «Лента» в помещении гардероба (1 этаж). Участникам акции, приуроченной ко Дню борьбы со СПИДом также объяснят, как передается вирус.