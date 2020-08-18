В коксохимическом цехе ММК вспыхнул пожар

По данным СМИ, пострадали 4 человека.

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В Магнитогорске на территории местного металлургического комбината разгорелся пожар. Происшествие случилось в понедельник, 17 августа, в цехе коксохимического производства. По данным регионального МЧС, цех КХП загорелся в 14:22 по местному времени.



«Поступило сообщение о загорании в цехе ПАО ММК КХП-8, в городе Магнитогорск. Пожар был ликвидирован в 16:33. На загорание реагировали от МЧС 39 человек, 10 единиц техники»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали несколько человек. Об этом пишут магнитогорцы в социальных сетях. Однако в МЧС данные о пострадавших не сообщаются.

«Четверо пострадавших находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается необходимая помощь. Информация о причинённом материальном ущербе уточняется»,— пишут магнитогорские СМИ.

Отметим, что недавно на ММК после реконструкции запустили стан 2500 горячей прокатки. Его открыли 17 июля во время визита губернатора Челябинской области на производство.