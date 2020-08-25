Продавец продуктового магазина предотвратила беду в Челябинской области

В торговой точке вспыхнул холодильник.

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В селе Уйское Челябинской области в продуктовом магазине произошёл пожар. Возгорание вовремя заметила продавщица и сразу же вызвала пожарных.

Инцидент произошёл на улице Российской днём 24 августа. Встретив две автоцистерны, которые незамедлительно прибыли на место ЧП, женщина сообщила, что в здании никого нет. И пожарные сразу же начали боевое развёртывание.

«Спустя несколько минут специалисты МЧС России проникли в торговую точку и потушили пламя. В результате пожара уничтожен холодильник, повреждена стена. Пострадавших нет. Во время возгорания в магазине находился лишь продавец, которая смогла самостоятельно покинуть рабочее место. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования»,— прокомментировали в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Также спасатели отметили, что в магазине отсутствовала пожарная сигнализация, и предотвратить трагедию помогла бдительность сотрудницы магазина. Если же в помещении были покупатели, или у продавщицы было больше задач, то возгорание она могла и не заметить. Поэтому пожарные настоятельно рекомендуют устанавливать хотя бы самые простые сигнализации, особенно в общественных местах. Ведь в последствии они могут спасти немало жизней.