Мужчина погиб на пожаре в Чурилово

Возгорание произошло в многоквартирном доме.

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В утренние часы сегодня, 25 августа, в челябинском Чурилово произошел пожар в многоквартирном доме. О возгорании сообщили в ЕДДС по номеру 112 в половине шестого утра. Сотрудники службы оперативно передали информацию коллегам экстренных и оперативных ведомств.

«Горение происходило в центральной части дома, на площади около 15 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг „1 БИС“ — тушением пламени занимались 4 пожарных расчета. Пожар ликвидировали в 06:33, в настоящее время устанавливается причина возгорания и личность пострадавшего», — рассказала корреспонденту «Первого областного» пресс-секретарь Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Екатерина Ягафарова.

Спасатели рассказали, что в доме проживало порядка шести семей. К моменту приезда экстренных служб из здания самостоятельно вышли 15 человек.