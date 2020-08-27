Огонь полностью уничтожил баню в Уйском районе

Была нарушена техника безопасности.

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В баню любят ходить очень многие жители нашей страны. Их строят у себя на дачах, чтобы как можно чаще наслаждаться горячими парами. А в деревнях баня — и вовсе обыденность. Только многие иногда забывают про элементарную технику безопасности с открытым огнем и электричеством.

Так, вечером 26 августа несчастье произошло в селе Соколовское Уйского района Челябинской области. Бдительные жители деревни заметили на одном из участков густой дым и вызвали пожарную службу.

«В результате возгорания уничтожена: кровля строения, повреждены перекрытия, потолок и стены. Пострадавших нет. На месте происшествия работали дежурные караулы 74-й и 205-й пожарных частей Миасского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили в «чрезвычайном» ведомстве региона.

Отмечается, что по предварительным данным, причина пожара связана с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Поэтому сотрудники МЧС России по Челябинской области призывают граждан быть внимательными и осторожными, а также соблюдать технику безопасности.