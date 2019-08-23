В Каслях загорелся Вишневогорский ГОК

Причины пожара пока неизвестны.

В Челябинской области произошло возгорание на одном из ГОКов. Об этом рассказал один из очевидцев пожара.



По словам случайного свидетеля, он заметил дым, идущий от Вишневогорского обогатительного комбината.

«Я приехал сюда по командировке и увидел, что в мельнице-дробилке Вишневогорского ГОКа шел дым. Насколько я знаю, там проходят транспортерные ленты. Я подъехал туда, и мне сказали, что сейчас там работают пожарные», — рассказал очевидец Сергей Пантелеев.

Сотрудники самого предприятия также подтвердили факт возгорания. Согласно данным пресс-службы МЧС, сейчас распространение огня прекращено.

«Службы были вызваны в 9:30. Сейчас огонь локализован. Возгорание произошло на транспортной ленте в дробильном центре, также горели два дробильных ящика на 4-5 этаже. Пострадавших при происшествии нет», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе управления МЧС по Челябинской области.

Сейчас продолжаются работы на месте происшествия. Причины пожара еще уточняются. Видео с места событий вы сможете увидеть на 1obl.tv.