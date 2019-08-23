В одном из детских садов Магнитогорска сбежала девочка

Работники учреждения помогали в поисках.

Из одного из детских садов Магнитогорска сбежала 4-х летняя девочка. Об этом в социальных сетях рассказала мать ребенка.

По словам женщины, когда её муж приехал забирать девочку из детского сада №163, воспитатель её группы сказала, что ребенок убежал с площадки, потому что та увидела свою маму. После этого ими были организованы поиски, которые длились меньше часа. В итоге девочку нашли. Сотрудники детского сада рассказали, за кем же побежал ребенок.

«В 17:54 мимо детского сада проходила женщина, похожая на мать девочки, за которой она и побежала. Воспитатель, увидев это, тоже погналась за ребенком. Но после того, как сотрудник детского сада выбежала за ворота за девочкой, она не смогла увидеть, куда она убежала. После этого начались поиски ребенка совместно с её отцом. Позднее девочку мы нашли. Она шла в сторону своего дома», — рассказали в детском саду №163.

Мать девочки также высказала благодарность работникам садика за помощь в поисках и моральную поддержку.