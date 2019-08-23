На базе отдыха в Краснодарском крае отрицают, что взяли «в рабство» жителя Златоуста

Представители «Уралочки» заверили: полиция не нашла нарушений.

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Недавно в социальных сетях жительница Челябинской области выложила пост о том, что ее якобы несовершеннолетнего сына, которого она отправила в Краснодарский край на подработку, там насиловали, избивали, плохо кормили и заставляли работать сутками. Однако представитель базы отдыха «Уралочка», где и работал юноша, опроверг эту информацию, сославшись на результаты проверки правоохранительных органов Тамани.

Представитель этой базы утверждает, что подростка не просто не подвергали никакому насилию, а сама база пострадала от рук молодого жителя Златоуста. По словам мужчины, мать парня сама попросила помочь устроить ее сына на базу отдыха: его не брали на другую работу из-за проблем с законом. Молодого человека устроили, он приехал в Краснодарский край и начал работать. А затем якобы покинул базу отдыха, украв сумку ее клиентов базы. После чего те написали на парня заявление в полицию.

«У сына женщины трудности с законом. Если он попадает за воровство, то его ждут большие проблемы. Мать начала угрожать, чтобы мы отозвали заявление. Но я никакого отношения к этому заявлению не имею. Я не мог отозвать это заявление. Сказал ей, чтобы она разговаривала с теми, у кого ее сын украл деньги», — рассказывает представитель базы отдыха «Уралочка».

После полученного отказа, по словам сотрудника базы отдыха, женщина написала заявление в полицию об издевательствах над ее сыном. Правоохранительные органы Тамани, как заявил представитель «Уралочки», провели проверку, в ходе которой никаких нарушений они не обнаружили.

На момент написания статьи редакция сайта «Первый областной» отправила официальный запрос в правоохранительные органы Краснодарского края для подтверждения этой информации. Ответ пока не поступил. Следите за дальнейшим развитием истории на нашем сайте.

Добавим, что жительница Златоуста в соцсетях утверждает, что подала на базу отдыха заявление в прокуратуру. Но в ведомстве это не подтвердили.