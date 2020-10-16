В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На территории региона мобилизовали силы для борьбы с огнем.

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В Челябинской области ввели режим повышенной готовности по тушению лесных пожаров. Из-за того, что на территории региона царит теплая и сухая погода, а число возгораний в лесных массивах возрастает, было принято решение мобилизовать силы.

«Все силы и средства, предназначенные для тушения лесных пожаров, готовы к оперативному реагированию, ведется дежурство на пожарно-наблюдательных вышках, наземное патрулирование, круглосуточно работает региональная диспетчерская служба. Кроме того, в Карталинском, Пластовском, Чебаркульском лесхозах и Центре пожаротушения и охраны леса Челябинской области созданы мобильные группы пожаротушения для межмуниципального маневрирования», — прокомментировал ситуацию начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

За сутки на территории региона было зафиксировано 10 лесных пожаров масштабом более 70 гектаров. Возгорания охватывали посадки в Каслинском лесничестве, горел торф в Миасском лесничестве. Еще один крупный пожар, охвативший 24 гектара, все еще не ликвидирован недалеко от озера Тугргояк.

«Он перешел со вчерашнего дня, к ночи был локализован, сегодня с 7 утра там начали наращивание сил и средств для его тушения», — сообщил Сергей Лавров.

Кроме того, 280 сотрудников МЧС и лесничеств потушили пожары в Каслинском, Кыштымском, Миасском и Саткинском лесничествах.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, обязательно сообщите об этом по телефону: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), «112», 8(351) 261-65-54, 8(351)261-65-55 или на сайте помоги-лесу74.рф.