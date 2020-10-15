Послушать
00:00
Крупный лесной пожар на территории Каслинского района тушат сотрудники МЧС, а также работники лесного хозяйства. Пламя распространилось на 25 гектаров, горит лесная подстилка.
«В настоящее время происходит тушение кромки пожара по периметру в 2 километра. На месте сосредоточена группировка 100 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС 58 человек и 11 единиц техники», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Тушение пожара осложняется ветреной погодой, а также тем, что пламя распространяется по горной и болотистой местности. Пожарные используют для борьбы с огнем ранцевые огнетушители.
На данный момент возгорание не угрожает близлежащим населенным пунктам.