Сотня людей тушит крупный лесной пожар в Каслинском районе

Для борьбы с пламенем задействовано 18 единиц техники.

Послушать 00:00

Крупный лесной пожар на территории Каслинского района тушат сотрудники МЧС, а также работники лесного хозяйства. Пламя распространилось на 25 гектаров, горит лесная подстилка.

«В настоящее время происходит тушение кромки пожара по периметру в 2 километра. На месте сосредоточена группировка 100 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС 58 человек и 11 единиц техники», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Тушение пожара осложняется ветреной погодой, а также тем, что пламя распространяется по горной и болотистой местности. Пожарные используют для борьбы с огнем ранцевые огнетушители.

На данный момент возгорание не угрожает близлежащим населенным пунктам.