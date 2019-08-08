В Челябинской области в городе Карталы семья отравилась неизвестным веществом, симптомы схожи с отравлением угарным газом, но это лишь предварительная версия. Об этом сообщает минздрав Челябинской области.
Вчера, 7 августа, в городскую больницу обратились мать и трое детей с признаками отравления. Им незамедлительно была оказана медицинская помощь. На сегодняшний день врачи оценивают их состояние как стабильное, средней тяжести, ближе к удовлетворительному.
«Отравление угарным газом было предварительной версией из-за сходства симптомов. Сейчас рабочая версия — отравление неизвестным веществом. За состоянием пациентов следят медики», — сообщает минздрав Челябинской области.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области началась доследственная проверка.
Все обстоятельства произошедшего пока неизвестны: что это было за вещество, и как семья могла им отравиться, неясно. После проверки будет принято процессуальное решение.