В Карталах мать и трое детей попали в больницу с отравлением

Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

В Челябинской области в городе Карталы семья отравилась неизвестным веществом, симптомы схожи с отравлением угарным газом, но это лишь предварительная версия. Об этом сообщает минздрав Челябинской области.

Вчера, 7 августа, в городскую больницу обратились мать и трое детей с признаками отравления. Им незамедлительно была оказана медицинская помощь. На сегодняшний день врачи оценивают их состояние как стабильное, средней тяжести, ближе к удовлетворительному.

«Отравление угарным газом было предварительной версией из-за сходства симптомов. Сейчас рабочая версия — отравление неизвестным веществом. За состоянием пациентов следят медики», — сообщает минздрав Челябинской области.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области началась доследственная проверка.

Все обстоятельства произошедшего пока неизвестны: что это было за вещество, и как семья могла им отравиться, неясно. После проверки будет принято процессуальное решение.