Массово отравились воспитанники детского сада в Копейске

Причины произошедшего выясняются.

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Массовое отравление произошло в детском саду № 34 Копейска. В минувшую пятницу, 20 декабря, малыши пожаловались на рвоту и высокую температуру. В образовательном учреждении информацию подтвердили, однако стало ли причиной обращений в больницу отравление, пока не известно.

«В больницу обратились восемь детей, несколько госпитализировано. В садике взяты пробы, чтобы выяснить причину. Повара отстранены от работы, сегодня детский сад не работает, завтра выйдет другой персонал», — прокомментировали сайту «Первый областной» в администрации детского сада.

В соцсети родители заболевших детей рассказали, что многие дети до сих пор чувствуют себя плохо.