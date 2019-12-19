Двухлетняя девочка, которая наелась нейролептиков дедушки, находится на ИВЛ

Ребенок госпитализирован в больницу с острым отравлением медикаментами.

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Находясь в гостях у дедушки, маленькая девочка нашла серьезные препараты и съела их, пока взрослые этого не видели. Ребенок принял таблетки за лакомство. Некоторое время спустя, девочка почувствовала себя плохо, тогда родители вызвали «скорую». Ребенка увезли в горбольницу № 9 в тяжелом состоянии.

«В настоящее время ребенок получает интенсивную терапию и находится на искусственной вентиляции легких», — ответила пресс-секретарь МАУЗ ГКБ № 9 Алевтина Шестакова.

В состоянии девочки на этот момент наметилась положительная динамика, врачи прикладывают все усилия для спасения ребенка, ее лечение сейчас находится на особом контроле.

«По данному факту отделом полиции Центральный УМВД России по городу Челябинску проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — комментирует начальник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Сотрудники полиции пообщаются с семьей, соберут характеристики от соседей, если нареканий к родителям не будет и выяснится, что девочке обеспечен должный уход и наблюдение, что ребенок имеет все необходимое, то на родителях никто не станет ставить клейма, ситуация характеризуется, как несчастный случай. Подобные проверки обычно занимают до 10 дней.