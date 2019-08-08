В Челябинске водитель такси насмерть сбил полицейского

Сотрудник правоохранительных органов переходил дорогу по «зебре».

В Челябинске во время дорожно-транспортного происшествия погиб сотрудник патрульно-постовой службы. В ходе патрулирования Ленинского района в составе экипажа на патрульном автомобиле, он стал свидетелем конфликта мужчин. Сотрудниками ППС было принято решение вмешаться, после чего автомобиль остановился. Один из патрульных вышел на пешеходный переход, где на него совершил наезд автомобиль известного агрегатора такси.

«Сотрудник начал пересекать проезжую часть в условиях плохой видимости. Часть машин остановилось, он поднял руку вверх, чтобы они остановились. Он проходил по пешеходному переходу. Два автомобиля притормозили, а третий не успел отреагировать и совершил наезд на сотрудника», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

В результате столкновения сотрудник ППС получил травмы и скончался на месте происшествия.

«Личный состав и руководство УМВД России по городу Челябинску выражает соболезнования семье, родственникам и близким погибшего», — добавили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Отметим, что погибшему сотруднику было всего 22 года.