Директор челябинской птицефабрики скрыл от государства более 10 миллионов рублей

Ранее суд его за это оправдал, но вмешалась прокуратура.

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Центральный районный суд Челябинска отменил оправдательный приговор в отношении директора птицеводческого предприятия. Ранее мужчину оправдали по части 2 статьи «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов в особо крупном размере», однако прокуратура настояла на отмене вердикта.



Оправдательный вердикт был вынесен мужчине в декабре 2019 года. Обвинялся руководитель за преступление, совершенное в 2017 году. Тогда он сокрыл от государства более 10 миллионов рублей.

«Являясь директором коммерческой фирмы, в период с апреля по октябрь 2017 года сокрыл от государства денежные средства в сумме не менее 10 305 000 рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Прокурор в апелляционном представлении просил отменить оправдательный приговор как незаконный и необоснованный»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе областной прокуратуры.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда удовлетворил позицию прокурора. Оправдательный приговор был отменен, а уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.