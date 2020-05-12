Застрелили и сожгли: трех южноуральцев будут судить за разбой и жестокую расправу

Подозреваемые после убийства сожгли тело жертвы.

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В Челябинской области перед судом предстанут три местных жителя, совершившие преступление в 2016 году. Они обвиняются в убийстве группой лиц, сопряженном с разбоем и разбое.

Ночью 2 сентября 2016 года пьяные мужчины ехали на своем авто, в районе поселка Сары (Еткульский район) они спровоцировали ДТП с машиной потерпевшего. Когда водитель остановился, они выстрелили в него несколько раз, от ранений тот скончался. Затем нетрезвые мужчины забрали автомобиль жертвы, а его тело сожгли.

«Следователем СК был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены 11 экспертиз: судебно-медицинская, баллистическая, судебно-психиатрическая и др. Допрошено более 50 свидетелей, проведено более пяти обысков. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемых к преступлениям», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Уголовное дело направлено в суд.