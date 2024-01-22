В ГУ МЧС по Челябинской области назвали предварительную причину пожара на рынке «Восточный город»

Назначена техническая экспертиза

Сегодня, 22 января, в ГУ МЧС по Челябинской области назвали предварительную причину крупного пожара на вещевом рынке «Восточный город».

«По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования. По результатам обследования места ЧП будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая поможет установить все обстоятельства и причину происшествия», — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, 19 января около шести часов вечера в центре Челябинска вспыхнул старейший вещевой рынок «Восточный город». Многим челябинцам он больше известен как Зеленый рынок. Несмотря на все веяния современности, он так и остался большим базаром времен перестройки, где можно было купить дешевые вещи сомнительного производства.

Челябинская прокуратура проведет проверку по факту пожара на рынке «Восточный город».

Медики осмотрели двух пострадавших во время пожара на рынке «Восточный город».

Посмотрите наш фоторепортаж с места событий.