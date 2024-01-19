В Челябинске сгорел вещевой рынок «Восточный город»

Пожарные до сих пор тушат пламя

В Челябинске около шести часов вечера вспыхнул старейший вещевой рынок «Восточный город» на улице Кирова. Многим челябинцам он больше известен как Зеленый рынок. Несмотря на все веяния современности он так и остался большим базаром времен перестройки, где можно было купить дешевые вещи сомнительного производства. Но теперь, кажется, все это останется в прошлом.

Огонь распространился по рынку мгновенно. Работники говорят, что посетителей там уже не было. Поэтому есть надежда, что люди не пострадали. Но пока об этом говорить рано — даже пламя на рынке еще не потушено.

Торговцы пытались спасти товар.

«Меня не было в момент пожара, был мой продавец. Успел вынести только одну коробку», — делится один из предпринимателей.

Возле рынка плачет женщина. У нее тоже сгорел весь отдел.

«Пожалуйста, можно без комментариев», — просит она.

Сегодня многие продавцы буквально за 15 минут потеряли свой бизнес.

Для тушения пожара берут воду из реки Миасс и гидрантов. По информации МЧС, огнем охвачено 1200 квадратных метров. Группировка увеличена до 96 специалистов и 36 единиц техники.

В целях безопасности из ТРК «Европа-Азия» эвакуируют посетителей и персонал.

Челябинская прокуратура проведет проверку по факту пожара на рынке «Восточный город».

