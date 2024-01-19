Медики осмотрели двух пострадавших во время пожара на рынке «Восточный город»

Оба сотрудника рынка надышались продуктами горения

Во время пожара на рынке «Восточный город» вечером 19 января дежурили две машины скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«К медикам за помощью обратились двое сотрудников рынка, они надышались продуктами горения. После осмотра от госпитализации оба пострадавших отказались», — отмечают в пресс-службе.

На данный момент одну бригаду «скорой» отпустили, другая продолжает дежурство.

Напомним, около шести часов вечера в центре Челябинска вспыхнул старейший вещевой рынок «Восточный город». Многим челябинцам он больше известен как Зеленый рынок. Несмотря на все веяния современности он так и остался большим базаром времен перестройки, где можно было купить дешевые вещи сомнительного производства.

Челябинская прокуратура проведет проверку по факту пожара на рынке «Восточный город».