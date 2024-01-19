Во время пожара на рынке «Восточный город» вечером 19 января дежурили две машины скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
«К медикам за помощью обратились двое сотрудников рынка, они надышались продуктами горения. После осмотра от госпитализации оба пострадавших отказались», — отмечают в пресс-службе.
На данный момент одну бригаду «скорой» отпустили, другая продолжает дежурство.
Напомним, около шести часов вечера в центре Челябинска вспыхнул старейший вещевой рынок «Восточный город». Многим челябинцам он больше известен как Зеленый рынок. Несмотря на все веяния современности он так и остался большим базаром времен перестройки, где можно было купить дешевые вещи сомнительного производства.
Челябинская прокуратура проведет проверку по факту пожара на рынке «Восточный город».