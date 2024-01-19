Сегодня, 19 января, в центре Челябинска вспыхнул рынок «Восточный город». Прокуратура Калининского района проведет проверку, чтобы узнать все обстоятельства и причины возгорания, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По поручению прокурора Челябинской области для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехала прокурор Калининского района Татьяна Полежаева», — отметили в ведомстве.
Кроме того, после всех проверок прокуратура даст оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
Добавим, что сейчас на месте дежурят несколько бригад скорой помощи. О пострадавших пока неизвестно. Из-за пожара на рынке перекрыто движение транспорта по улице Кирова, по улице Братьев Кашириных в сторону Северо-Запада, а также на пересечении улиц Кандинской и Братьев Кашириных. Очевидцы рассказывают, что на месте чувствуется сильный запах гари.
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