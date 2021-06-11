В Челябинске на месте «Восточного города» открывается «Нерынок»

На вечеринке в честь запуска фестивального маркетплейса выступит клубный фрик-проект с «Казантипа»

В этот уик-энд, 12 июня, в городе открывается новое развлекательное пространство «Нерынок» — торговая площадка, на которой можно проводить вечеринки, рейвы и разные общественные мероприятия.

Мы уже подробно рассказывали, как барахолку «Восточный город» превратили в бокс-парк, заставив территорию морскими контейнерами вместо привычных пластиковых перегородок и палаток. Контейнеры располагаются рядами (а кое-где лабиринтами), и внутри — брендовые магазинчики, бистро или крошечные рестораны. Плюс оставлено пространство под лектории, сцену и танцпол.





Уже 12 июня тут намечена громкая тусовка в честь тестового открытия: под гулкой железной крышей развернется шоу Atom Mix — челябинский клубный проект, в котором сочетаются убойная музыка (преимущественно электронная), фрик-шоу и лазерные спецэффекты. Atom Mix участвовал в самых крутых российских (и не очень) фестивалях клубной музыки — Alfa Future People, Sensation White и Kazantip. Основатель проекта Pasha Dress Code входит в сотню лучших DJ страны. Старт вечеринки в 20:00, вход свободный.





Пока лишь несколько контейнеров на «Нерынке» заняты, а в зоне фуд-корта работают блинная и бургерная. За лето собственники проекта собираются заполнить ряды и проводить вечеринки регулярно.

