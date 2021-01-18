В Челябинске пройдет «Неделя солнечного кофе 2021»

Благотворительная акция призвана помочь детям с ментальными особенностями в развитии

С 25 по 31 января в Челябинске пройдет ежегодная акция организации помощи детям «Звездный дождь» под названием «Неделя солнечного кофе» в поддержку семей, воспитывающих детей с ментальными особенностями в развитии. Цель данной акции — привлечь внимание общественности к проблемам особых детей, а также собрать средства на программы помощи.

«Мы хотим, чтобы достоверную информацию о детях и людях с ментальными особенностями в развитии, о том, что для них важно, знало большое количество людей. Нужно рассказать челябинцам о том, что такие дети есть и самое главное, что им нужно, — это внимание и принятие со стороны общества, а значит — со стороны каждого из нас», — рассказала руководитель организации помощи детям «Звездный дождь» Елена Жернова.

С 2012 года организация помощи детям «Звездный дождь» оказывает социально-педагогическую поддержку детям с аутизмом и синдромом Дауна. За это время была оказана помощь более 1 500 семьям. В 2020 году администрация города выделила организации помещение для нового центра, благодаря открытию которого «Звездный дождь» сможет оказывать помощь еще большему количеству семей, воспитывающим детей с ментальными особенностями в развитии. Программы, которые будут реализовываться на территории данного центра, повысят шансы детей на социализацию, включение в процесс инклюзии в образовании, а значит, в последующем и на полноценную самостоятельную жизнь.

Часть суммы с каждой чашки проданного «Солнечного кофе» будет направлена на программы центра помощи детям «Звездный дождь» и ремонт нового центра по адресу: ул. Горького, 28. Ищите «Солнечный кофе» в заведениях города.

Список заведений, участвующих в акции:

Ресторан «Уголь», ул. Тернопольская 6.

Кофейня Coffee Brothers, пр. Ленина 72, и Комсомольский проспект, 111 (ТК «Патриот»).

Дабл Эль | Kitchen & Beer, ул. Кирова 92.

Сеть кофеен Coffee Box, пр. Ленина 85, пр. Ленина 61 и ул. Труда, 203.

Семейный ресторан «Оливер», Краснопольский проспект, 17.

Ресторан «Оливер Космос», ул. Лесопарковая, 9а.

Арт-кафе «Кофе и Книги», ул. Татищева, 264, ул. Труда 177/1, ул. Труда, 164, ул. Молдавская 16.

Авторская кондитерская BONBON, ул. Коммуны 87.

Также вы можете помочь детям с ментальными особенностями в развитии, проживающим в нашем городе, оформив ежемесячное пожертвование на сайте организатора http://zvezda74.ru/donation