В гибели южноуральцев под Новороссийском обвиняют водителя автобуса

Авария произошла из-за несоблюдения мужчиной правил дорожного движения.

В Краснодарском крае задержан 41-летниый водитель экскурсионного автобуса, по вине которого произошла авария вчера, 7 августа. В ходе расследования ДТП Следственные органы Следственного комитета России по Краснодарскому краю выяснили, что водитель пренебрёг правилами дорожного движения.

Напомним, экскурсионный автобус и автомобиль «Фольксваген Туарег» вчера вечером после столкновения сорвались с обрыва в районе поселка Верхнебакановский под Новороссийском. В результате 3 человека (уроженцы Челябинской области) погибли, в том числе двое несовершеннолетних детей, более 40 получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах Новороссийска и других городов Краснодарского края. В автобусе также находились двое жителей Озёрска. Они получили травмы и также были госпитализированы.

По версии следствия, 41-летний водитель автобуса, принадлежащего лечебно-профилактическому санаторию «Эллада», нарушил дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем, в котором находилось 6 человек. Это привело к тому, что оба транспортных средства перевернулись и покатились с обрыва.

Следственными органами в санатории были изъяты документы, необходимые для расследования, в том числе связанные с предоставлением услуг по перевозке отдыхающих на экскурсионном автобусе.

«В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает Следственное Управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается. Назначены медицинская и автотехническая экспертизы.