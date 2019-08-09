Четырехлетняя дочь погибшей под Новороссийском челябинки находится в тяжелом состоянии

Малышку Киру санавиация доставила в Краснодар, жизнь ребенка «висит на волоске».

Корреспондентам первого областного удалось связаться с родным дядей Оксаны Орловой, жизнь которой трагически оборвалась накануне, 7 августа, на трассе Новороссийск — Керчь. Уроженка Челябинска вместе с единственной дочкой в момент нашумевшей аварии находилась на заднем сиденье Фольксвагена Туарег, когда в него «влетел» пассажирский автобус. Владимир Орлов, родной брат отца бывшей челябинки, лично общался со следователями, а также очевидцами произошедшего.

Оксана Орлова скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия, ее четырехлетняя дочь Кира была доставлена в больницу Новороссийска. В состоянии клинической смерти. Сейчас девочка находится в реанимации Краснодарской клиники.

«Как мне сказал реаниматолог, шансов выжить у нее очень мало, но будем принимать все меры. У нее переломаны ручки, переломаны ножки, переломан таз. Ей зашивали печень, был разрыв, и что-то с одной почкой, тоже проводили операцию. Сильный ушиб головы. У нее черепно-мозговая травма, кровоизлияние есть в мозг. Была клиническая смерть. Из-за кровоизлияния сейчас у нее совсем нет давления, его поддерживают лекарствами. Также необходима трепанация черепа»,— перечисляет Владимир Орлов.

Девочку доставили в Краснодар на вертолете санавиации, что также было очень опасно для ее жизни.

«Мне сказали, что при транспортировке ее на вертолете у нее может остановиться сердце. Я спросил, зачем вы тогда её везёте, здесь делайте то, что нужно. Ответили: здесь то, что могли, мы сделали, а там стационар, и есть МРТ, которое может дать более детальный осмотр»,— делится Владимир с корреспондентом «Первого областного».

Единственное, что говорят родным Киры: «Она жива!». Врачи ежеминутно борются за жизнь малышки. Дядя Оксаны, не выдавая источника, рассказал, что во время аварии мать своим телом закрывала малышку. Возможно, это и спасло ей жизнь.