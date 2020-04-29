Областное правительство покидает вице-губернатор Олег Климов

Министр общественной безопасности увольняется в связи с выходом на пенсию.

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Министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов покинул свой пост. Заместитель губернатора уходит по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Заявление Олега Климова было удовлетворено губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Глава региона поблагодарил министра общественной безопасности за работу на посту. Отметим, что в ноябре этого года Олегу Климову исполнится 65 лет.

«Благодарю Олега Борисовича за проделанную работу и желаю ему успехов»,— отметил глава региона.

Исполнять обязанности министра общественной безопасности будет Светлана Костина. Курировать министерство будет замгубернатора Сергей Сушков.

Олег Климов является уроженце Златоуста. В феврале 2014 года назначен заместителем председателя правительства Челябинской области.

С 1 января 2015 года Олег Климов был заместителем губернатора Челябинской области, а с ноября 2018 года находился в должности заместителя губернатора Челябинской области — министра общественной безопасности.