В Еткульском районе женщина погибла от удара молнии

Погибшая оказалась уроженкой Свердловской области.

В минувшую среду, 10 июля, в 58-летнюю женщину, отдыхавшую на берегу озера, ударила молния. Об этом сообщает ГУ СК по Челябинской области.

Инцидент произошел на берегу озера Большой Шантропай Еткульского района, однако информация о нем появилась только сегодня. Уже начата доследственная проверка.

«По предварительным данным, жительница Екатеринбурга приехала в гости к знакомой в село Белоусово, где отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в женщину ударила молния», — заявили в Следственном управлении СК по Челябинской области.

Обстоятельства происшествия уточняются, также будет проведена медико-судебная экспертиза для установления причины смерти.