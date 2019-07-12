В Челябинской области пенсионерка выпала из окна, повиснув вниз головой

Бабушка чуть не упала с 4 этажа многоквартирного дома.

В Челябинской области пожилая женщина чуть не погибла, повиснув вниз головой из окна в многоквартирном доме. Это произошло в Еткуле. О том, что бабушка находится в опасности, сообщили очевидцы. На место незамедлительно выехали сотрудники 66 пожарной части.

«Прибывшие сотрудники увидели, что женщина висит вниз головой на 4 этаже. Бойцы установили трехколенную лестницу на козырьке магазина, но ее высоты не хватило, чтобы помочь женщине. Была вызвана автолестница, в это же время высчитывали номер квартиры. Из-за того, что дом угловой, это заняло некоторое время», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

После того, как была вычислена квартира, в нее поднялись сотрудники части. Женщине очень повезло и ее ногу зажало оконной створкой. Благодаря этому она не выпала из окна. Бабушку осторожно взяли за вторую ногу и затащили в квартиру.



Отметим, что очевидцы предполагали, что женщина мыла окна, но в квартире не были обнаружены сопутствующие предметы: ведро, вода, чистящие средства. После того, как бабушка оказалась в безопасности, ее передали медикам. Она была госпитализирована в районную больницу.

